Mieszkańcy Krynicy zapłacą więcej za śmieci. Podwyżka była nieunikniona

Źródło: TVN24/x-news

Od początku 2020 roku kryniczanie płacą za śmieci nie od mieszkańca, ale od zużytej wody. Zmiana wynika z turystycznego charakteru gminy, gdzie dużą część odpadów zostawiają po sobie turyści zamieszkujący hotele, pensjonaty i prywatne kwatery. Przyjęta jednak pół roku temu stawka 5 zł od jednego metra sześciennego zużytej wody okazała się nie wystarczająca na pokrycie zadania.

Na ostatnie sesji Rady Miejskiej przegłosowano nowa stawkę za odbiór śmieci. Uchwała podwyższająca stawkę za odbiór i gospodarowanie śmieci podzieliła krynickich radnych. 8 głosowało za, 7 było przeciw. Zgodnie z nią stawki opłat wzrosną z 5 na 7 złotych za zużyty kubik zużytej wody. W przypadku mieszkańców, którzy nie są podłączeni do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, stawka będzie wynosić 22 złote od osoby za miesiąc. Dodatkową zmianą jest to, że mieszkańcy od lipca za śmieci będą płacić co miesiąc, a nie jak dotychczas co kwartał.