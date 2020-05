Mieszkaniec Nowego Sącza gonił od wydziału do wydziału. Urzędnicze absurdy w dobie koronawirusa

Mieszkaniec Nowego Sącz z dowodem rejestracyjnym i dowodem osobistym udał się do punktu obsługi MPK na ul. Piotra Skargi. Chciał odnowić ważność rocznego abonamentu mieszkańca.

- Tam dowiedziałem się, że wedle zarządzenia muszę potwierdzić zameldowanie – zaznacza Bogusław Pach w rozmowie z „Gazeta Krakowską”.

Tak z ul. Piotra Skargi sądeczanin udał się na ul. Szwedzką.

- W Wydziale Spraw Obywatelskich, abym dostał zaświadczenie, kazano mi zapłacić 18 zł, ale nie na miejscu, ale... w kasie w ratuszu – mówi.

Tak ze Szwedzkiej pan Bogusław pognał do Rynku i ratuszowej kasy.

- Czy ja wyrabiam koncesję na bieganie czy kartę postojową? Ale co zapłaciłem w ratuszu i wróciłem się na Szwedzką. Tam wydano mi to zaświadczenie. Ile ja klamek powycierałem tego dnia. Czy tak ma wyglądać dbanie o bezpieczeństwo w mieście w czasie epidemii koronawirusa. Na koniec, już w MPK, dowiedziałem się, że to zaświadczenie jest tylko do wglądu. Dlaczego nie wystarczyło spojrzeć na dowód osobisty? Po co ta cała biurokracja? - pyta sądeczanin.