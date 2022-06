Miss Polski 2022. Kandydatki już trenują w Krynicy Zdroju. Finał konkursu odbędzie się w Nowym Sączu. Mamy zdjęcia!

- Umiejętność doskonałej autoprezentacji i skutecznych wystąpień publicznych, to w przypadku finalistek Miss Polski absolutna podstawa. Dlatego dziewczyny trenowały swoje wystąpienia pod okiem Roberta Jarka. Otrzymały praktyczne wskazówki z zakresu odpowiedniego przedstawienia się i robienia najlepszego pierwszego wrażenia. Pod okiem eksperta trenowały swoją prezentację do nagrań telewizyjnych. Kasia Cygańska opowiedziała o analizie kolorystycznej i pomogła dziewczynom wybrać kreacje do nagrań i sesji zdjęciowych natomiast eksperci marki REF Stocholm rozmawiali z dziewczynami o pielęgnacji włosów na bazie wegańskich kosmetyków do pielęgnacji włosów. – informuje Agnieszka Pilarczyk z Agencji Nova Scena.