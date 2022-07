Miss Polski 2022 - WYNIKI. Znamy najpiękniejszą Polkę! To 22-letnia Aleksandra Klepaczka. Miss Polski 2022 - kto wygrał? 17.07

W niedzielę któraś z grona 24 finalistek Miss Polski 2022 otrzyma koronę najpiękniejszej z rąk Agaty Wdowiak, Miss Polski 2021. Wcześniej kandydatki na najpiękniejszą Polkę intensywnie ćwiczyły i brały udział w sesjach zdjęciowych. Stanęły choćby przed obiektywem cenionej w Polsce sądeckiej fotograf Doroty Czoch.

Mamy nową Miss Polski 2022! Została nią Aleksandra Klepaczka z Bukowca w województwie łódzkim.

Czuję wzruszenie, zaskoczenie, jestem bardzo wdzięczna i postaram się wykorzystać ten tytuł jak najlepiej. Dalej to do mnie nie dochodzi. Nie wiem co mam powiedzieć... Korona jeszcze nie uwiera - cieszyła się triumfatorka nie kryjąc łez wzruszenia.