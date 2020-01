Moszczenica. Zaginęła 16-letnia Gabriela Wiatr. Wczoraj nie dotarła do szkoły

Zaginiona Gabriela Wiatr wyszła z domu około godz. 8:50. Wysiadła z autobusu LIBROPOL na ul. Stróżowskiej w Gorlicach. Poszła do Rynku i dalej ulicą Mickiewicza w kierunku Zespołu Szkół Ekonomicznych, ale tam nie dotarła. Do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną i nie powróciła do miejsce zamieszkania.

Gabriela ma 165 centymetrów wzrostu, szczupłą sylwetkę, włosy ciemnobrązowe farbowane, długie i proste, niebieskie oczy. W dniu zaginięcia ubrana była w zieloną kurtkę typu parka długości do polowy uda z kapturem obszytym futerkiem, miała na sobie czarne połyskujące jeansy, kozaki powyżej kostki w kolorze szarym na koturnie, okulary z cienkimi drucianymi oprawkami w kolorze czarnym.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionej proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Gorlicach pod numerem telefonu (18) 35-48-215 lub z numerami alarmowymi 112 i 997.