Zakończyły się poszukiwania 16-latki z Moszczenicy, która w poniedziałek (13 stycznia) rano pojechała do szkoły w Gorlicach, ale do niej nie dotarła. Dziewczyna odnalazła się na terenie powiatu nowotarskiego w środę. Jest cała i zdrowa i wróciła już do swojej rodziny.