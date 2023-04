Mroźny poranek namalował cuda w Muszynie. Zobaczcie zdjęcia z uzdrowiska Tatiana Biela

Muszyna to jedna z najbardziej urokliwych miejscowości na Sądecczyźnie. Jest piękna o każdej porze roku, szczególnie zaś wiosną kiedy przyroda budzi się do życia. Artur Królikowski, zaprzyjaźniony z redakcją muszyński fotograf niestrudzenie dokumentuje swoją małą ojczyznę i dzieli się z nami swoimi zdjęciami. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii. Wrażenia estetyczne gwarantowane.