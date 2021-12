Mszana Dolna. Są fundusze, ale nie ma zgody na wyburzenie starej i wybudowanie nowej szkoły w Olszówce [ZDJĘCIA]

Nowa szkoła ma postać w tym samym miejscu, w którym obecnie funkcjonuje stara. Wymaga to wyburzenia stuletniego budynku. Gdzie w tym czasie podzieją się uczniowie oraz nauczyciele?

Wójt zapewnia, że budowa potrwa od trzech do maksymalnie pięciu lat i w tym czasie zarówno uczniowie jak i nauczyciele mogą liczyć na miejsce w sąsiednich szkołach. Rozważany jest również wariant zorganizowania tymczasowej szkoły w budynku sali gimnastycznej. Rodzice jednak obawiają się że jak szkoła przestanie funkcjonować, to już nigdy nie wróci do Olszówki.