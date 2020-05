Muszyna. Piękne widoki, barwne ptaki i wiosenne ogrody. Warto się tam wybrać. [ZDJĘCIA]

Jeśli nie macie jeszcze pomysłu na krótką, weekendową wycieczkę, warto udać się do jednej z najpiękniejszych miejscowości na Sądecczyźnie czyli Muszyny. Zaprzyjaźniony z redakcją fotograf Artur Królikowski niestrudzenie utrwala dla nas piękno swojej rodzinnej miejscowości. Mamy nadzieję, że jego zdjęcia zachęcą sądeczan i turystów do odwiedzenia jednej z największych atrakcji naszego regionu czyli Ogrodów Sensorycznych i Tematycznych. Zapraszamy do obejrzenia galerii.