Muszyna. Spacerem po ogrodach. Wszystko kwitnie, wiosna w pełni [ZDJĘCIA]

Zakochana para dzikich kaczek rezyduje na ulicach sądeckiej starówki

Spacerują ul. Długosza, kapią się w kałużach na ul. Pijarskiej i chadzają przy pobliskim skwerze pod zakładem karnym. To para dzikich kaczek, która od kilku dni korzysta z tego, że po sądeckich ulicach chadza mniej mieszkańców, a nawet gdy są, to i tak im to nie przeszkadza.