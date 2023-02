Muszyna. W górach jeszcze zima, a w ogrodach na Zapopradziu już wiosna. Przyroda budzi się do życia, choć poranki jeszcze mroźne

- No i stało się. Krokusy już zaczęły kwitnąć w ogrodach. Na razie jeszcze nieśmiało, ale za chwilę, jak nie zmieni się pogoda, pokażą się w pełnej krasie. Zapraszamy na spacery i do podziwiania krokusowych - napisała burmistrz w mediach społecznościowych.

Burmistrz Jan Golba zaprasza turystów do odwiedzania krokusowych łąk. Trochę słońca wystarczyło, aby te kwiaty zaczęły kwitnąć.

Ogrody Zmysłów podzielono na kilka stref

Ogrody Zmysłów, inaczej zwane Ogrodami Sensorycznymi, są jeszcze mało rozpowszechnionym w Polsce pomysłem przystosowania parków nie tylko do odpoczynku na łonie natury, ale przede wszystkim do celów terapeutycznych i edukacyjnych (także dla osób niewidomych).

Z ogrodów sensorycznych może korzystać każdy, niezależnie od stanu zdrowia i wieku. To sprzyjające relaksowi, pełne ciszy i spokoju miejsce. Muszyńskie ogrody sensoryczne zaprojektowane są tak, by w zintensyfikowany sposób oddziaływać na wszystkie pięć zmysłów: węch, wzrok, dotyk, słuch i smak. Oprócz funkcji poznawczej poprzez zabawy edukacyjne pomagają w budowaniu więzi interpersonalnych.

Ogrody są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych: wygodne parkowe ścieżki ułatwią spacery, a tablice informacyjne poszczególnych stref są dostępne także dla niewidomych (wiadomości w alfabecie Braille’a).