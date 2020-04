Muszyna. Wiosna w uzdrowisku. Z góry widać lepiej [ZDJĘCIA Z DRONA]

Muszyna to bardzo znane uzdrowisko w naszym regionie. Liczące ok. 5 tys. mieszkańców miasteczko co roku przyciąga tłumy turystów. Najbardziej turystyczną częścią Muszyny jest natomiast Zapopradzie, gdzie znajdują się m.in. Ogrody Sensoryczne. Jak prezentuje się uzdrowisko z lotu ptaka? Zobacz zdjęcia wykonane dronem przez Artura Królikowskiego, fotografa i mieszkańca Muszyny.