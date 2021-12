Muszyna. Z dnia na dzień stracili dach nad głową. Rodzina z Żegiestowa potrzebuje pomocy w odbudowaniu strat po pożarze [ZDJĘCIA]

Dom ratowały aż 8 zastępów i 33 strażaków. Paliło się poddasze oraz strych trzypiętrowego, murowanego budynku.

- Pożar miał już charakter pożaru rozwiniętego a ogień wychodził ze wszystkich stron dachu oraz dwóch okiem znajdujących się na strychu. Dojazd do budynku prowadził wąską stromą drogą. Właściciele budynku przed przybyciem pierwszych zastępów opuścili budynek - relacjonuje Paweł Motyka z sądeckiej PSP.

W wyniku pożaru spaleniu uległa konstrukcja dachowa, która w całości nadaje się do rozbiórki i wymiany. Niestety właściciele domu nie mają na to funduszy. Akcję pomocy postanowił zorganizować przyjaciel rodziny, Andrzej Czerwinczak, który tak wspomina dzień pożaru.

- Całe szczęście, że teściowie mojej przyjaciółki byli w sanatorium. Kiedy zorientowała się, że coś się dzieje zadzwoniła do mnie. Powiedziała, że chyba się u niej pali i prosi o pomoc. Wsiadłem od razu z żoną w samochód i jak tam dojeżdżaliśmy to widziałem, jak ogień wydobywa się przez okno na strychu. Od razu wiedziałem, że cieżko będzie to uratować - relacjonuje.