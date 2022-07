Na sądeckim i limanowskim niebie królować będą balony. Małopolski Festiwal Balonowy „Odlotowa Małopolska”

FLESZ - Wakacje jak benzyna, co tydzień jest drożej KOMENTARZ

Do walki o Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego, który jest główną nagrodą pierwszej edycji „Odlotowej Małopolski", zgłosiło się aż 12 pilotów wraz z załogami. Ponadto będą rozgrywane jeszcze konkurencje o Puchar Prezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Puchar Wójta Gminy Łukowica oraz Puchar Wójta Gminy Limanowa. W trakcie festiwalu zaplanowane jest 5 lotów. W ich trakcie piloci wraz z załogami będą mogli zobaczyć piękne i malownicze zakątki południowej Małopolski: Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy oraz Pieniny z Przełomem Dunajca. Loty odbędą się oczywiście w miarę możliwości pogodowych. A przy dobrej widoczności widzowie będą mogli zobaczyć piękne widoki w postaci balonów na tle Beskidów i Tatr.

Bazą dla pilotów będzie Gospodarstwo Agroturystyczne Jeżowa Woda w Przyszowej. Jest to wyjątkowy obiekt położony na wzniesieniu, z którego w pogodne dni rozpościera się piękny widok na malowniczy Beskid Wyspowy. Hasłem promocyjnym Jeżowej Wody jest „tradycja w nowoczesnym wydaniu”, co idealnie oddaje charakter tego miejsca. Nowoczesne rozwiązania ekologiczne w postaci fotowoltaiki, ekologicznej klimatyzacji oraz możliwie niskim śladzie węglowym połączone są z architekturą nawiązującą do tradycji lokalnych.