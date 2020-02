Najlepsze fotografie prasowe w Galerii Sandecja. Zobacz Grand Press Photo 2019

Na wystawie zaprezentowane jest ponad 260 fotografii – są to zdjęcia pojedyncze, fotoreportaże, projekty dokumentalne. Prace te trafiły do finału konkursu, w którym jury przewodniczył fotoreporter światowej klasy, trzykrotny laureat World Press Photo Espen Rasmussen z Norwegii („VG”).

Spośród ok. 4,5 tys. zdjęć nadesłanych na konkurs jury zakwalifikowało do finału 58 zdjęć pojedynczych i 11 reportaży. Wśród nich zobaczymy m.in. poruszające zdjęcia dokumentujące żałobę po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza; obrazy pokazujące nastroje obywateli w podzielonym narodzie; dające do myślenia, ale niepozbawione humoru zdjęcia ukazujące różne przejawy z codziennego życia; są piękne portrety ludzi, których na co dzień nie zauważamy, i fotografie środowiska, na których widać zagrożenie ze strony człowieka.

- Ponad cztery tysiące nadesłanych prac, które jako jury obejrzeliśmy, unaoczniło mi bogactwo i różnorodność polskiej fotografii prasowej. Wielu fotoreporterów doskonale się spisało, co pozwala mieć nadzieję, że niektórzy z nich spokojnie będą mogli się zaprezentować na arenie międzynarodowej – ocenia członek jury Ahmet Sel z Agencji Anadolu.