Najpiękniejsze kobiety świata w Krynicy Zdroju. Kandydatki do tytuł Miss Supranational na zgrupowaniu w sądeckim uzdrowisku

Wybory Miss Supranational na Sądecczyźnie!

Konkurs Miss Supranational odbywa się od 2009 roku. W latach 2014-2018 impreza odbywała się co roku w Krynicy-Zdroju, a potem na dwa lata przeniosła się do Katowic. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią trzydniowy festiwal zmienił lokalizację.

Najpiękniejsze kobiety świata w Krynicy-Zdroju

spędzają one czas na trwającym 3 tygodnie zgrupowaniu, które odbywa się w położonym u stóp Jaworzyny Krynickiej hotelu Czarny Potok Resort SPA & Conference****, należącego do Grupy J.W. Construction.

Co robią kandydatki do tytułu Miss Supranational podczas zgrupowania? To okres wypełniony sesjami zdjęciowymi, nagraniami czy próbami choreograficznymi, przeplatany wypoczynkiem w hotelu i poznawaniem uroków Krynicy.