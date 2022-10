„Nasi” w The Voice of Poland. Dziś powalczą w Nokautach o udział w odcinkach na żywo

Trwa 13. edycja show TVP 2 „The Voice of Poland”. Dzisiaj o godz. 20 wyemitowane zostaną ostatnie odcinki nagrywane z wyprzedzeniem. To tzw. etap Nokautów, podczas którego zaprezentuje się 28 uczestników, po 7 z drużyny: Justyny Steczkowskiej, Lanberry, Marka Piekarczyka oraz Tomsona i Barona. Do odcinków na żywo przejdzie po czwórce z każdej z drużyn.

Swoją szansę będzie próbowała wykorzystać Jadwiga Grzybek, która od kilku lat mieszka w Gliwicach, ale pochodzi z Krużlowej Wyżnej w gminie Grybów. Jadzia śpiewała od dziecka, a występowała jedynie na szkolnych akademiach. Po maturze postanowiła odpowiedzieć na ogłoszenie i została wokalistką zespołu weselnego ale z Gliwic. W zespole poznała swojego męża i śpiewała dopóki nie zaszła w ciążę. Aktualnie jest mamą dwóch dziewczynek w wieku 6 oraz 9 lat i wróciła do śpiewania. Postanowiła też spróbować swoich sił w programie. Zaśpiewała piosenkę z repertuaru Fleetwood Mac pt. „Dreams” i w ostatnich sekundach odwróciła fotel Marka Piekarczyka. Tym samym trafiła do drużyny wokalisty legendarnej grupy TSA.

Zobaczymy też Dominika Dudka, budowlańca z Pasierbca, mieszkającego w Krakowie. Muzyka to nieodłączny element jego życia. Wychowywał się w licznej rodzinie, gdzie większość muzykuje. Rodzinne spotkania zawsze kończyły się wspólnym graniem i śpiewaniem folkloru. Dopiero jako nastolatek, dzięki kolegom, odkrył inne gatunki muzyczne. Zafascynował się zespołem Coldplay i zaczął komponować swoje utwory, które śpiewa m.in. w zespole Redford tworzonym wspólnie z przyjaciółmi. Dostał nawet zaproszenie do studia nagraniowego od samego Edwyna Collinsa, byłego muzyka Joy Division, by nagrać płytę. Wydawnictwo nie przyniosło jednak oczekiwanego skutku. Zdecydował się na udział w „The Voice of Poland”, żeby odwrócić złą passę. Zaśpiewał piosenkę Igo pt. „Helena” i odwrócił fotele Tomsona i Barona, Justyny Steczkowskiej oraz Lanberry. Ostatecznie zdecydował się na drużynę chłopaków z Afromental.