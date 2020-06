Niedzica/ Trzy Korony. Piękne widoki, stary zamek czyli jak spędzić weekend na łonie natury. [ZDJĘCIA]

Choć Sądecczyzna słynie z pięknych miejsc zachęcających do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, także sąsiednie regiony mają do zaoferowania wspaniałe krajobrazy i ciekawe obiekty architektury. Tak jak chociażby Niedzica - urokliwa miejscowość nad Jeziorem Czorsztyńskim, mogąca się pochwalić XIV - wiecznym zamkiem. Budowla jest otwarta dla zwiedzających, muszą oni jednak pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego związanego z epidemią koronawirusa. A z Niedzicy już tylko krok to Sromowiec Niżnych, które przyciągają turystów jednym z najpiękniejszych szczytów w Pieninach czyli Trzema Koronami. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii.