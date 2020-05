Niesamowity poród w „Gadziarni". Boa dusiciel wydał na świat sporą gromadkę [ZDJĘCIA,WIDEO]

Właśnie nadszedł długo wyczekiwany moment. W terrarium odbył się poród, Boa dusiciel wydał na świat 17 małych węży.

-To kilka z 17 młodych Boa dusicieli które urodziły się 19 maja w Stowarzyszenie Pasjonatów Terrarystyki Gadziarnia- informują na Fb właściciele i pokazują zdjęcia młodych węży.

Nie jest to pierwsze nasze rozmnożenie tego gatunku węża natomiast pierwsze w Miejskim Terrarium co niezmiernie nas cieszy.Każdy wąż dostał osobny pojemnik by czuł się bezpiecznie. Teraz czekamy na pierwszą wylinkę po której małe boaski zjedzą swój pierwszy w życiu posiłek