Niewybuch w Składzistem. Policjanci zabezpieczali teren

Jak informuje Aneta Izworska z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu znalezisko zostało zabezpieczone, a następnie zabrane do detonacji.

-W pierwszej kolejności niewybuch sprawdził policjant z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego sądeckiej Policji, a do czasu przybycia patrolu saperskiego znalezisko zabezpieczali funkcjonariusze Posterunku Policji w Nawojowej- mówi. Po przyjeździe we wskazane miejsce, załoga 16 Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa sprawdziła niewypał,zabezpieczyła, a następnie zabrała pocisk do detonacji.

Policja ostrzega i apeluje o rozwagę i ostrożność, bo wybuchy mogą być śmiertelnie niebezpieczne.

-W przypadku znalezienia niewypału należy natychmiast powiadomić policję, ponieważ jakiekolwiek manipulowanie przy pocisku grozi jego detonacją, a co za tym idzie uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią osoby przebywającej w jego pobliżu!-przestrzega Izworska.

