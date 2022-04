Nordic walking do 36 km od Nowego Sącza. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 9 - 10 kwietnia

We współpracy z Traseo wybraliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 36 km od Nowego Sącza. Sprawdź, czy trasa polecana przez innych jest ciekawa również dla Ciebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 8,32 km

Czas trwania marszu: 53 min.

Przewyższenia: 271 m

Suma podejść: 279 m

Suma zejść: 274 m

Trasę do marszu z Nowego Sącza poleca Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych

Krótka, ale wymagająca trasa, bardzo rzadko uczęszczanymi drogami i szlakami.

Można ją pokonać trekkingowo, biegowo bądź na rowerze.

Zaczynamy z Krynicy Dolnej, a dokładnie Szczawicznego. Przechodzimy przez tory kolejowe i kierujemy się cały czas do góry. Trasa prowadzi głównie szlakami turystycznymi, ale nie jest to trasa tylko jednym szlakiem, bo łączy ze sobą fragmenty szlaku pieszego, rowerowego oraz szlaku do narciarstwa biegowego.

Trasa prowadzi tak, aby zrobić koło, ale można ją zmodyfikować na różne sposoby w zależności od potrzeb. Można wrócić szlakiem do Centrum Krynicy.

Całość trasy to prawie 300 m przewyższenia, szacowany czas, pokonując ją biegowo, to ok.1 godz.

