Nowy Sącz. Był nietrzeźwy i zabił syna młotkiem przy ul. Prusa. Jest akt oskarżenia, 64-latkowi grozi 8 lat więzienia

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu w akcie oskarżenia uwzględniła, że ojciec działał z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia swojego syna, posługując się młotkiem, zadał mu wielokrotnie uderzenia po całym ciele, w tym w głowę, okolice szyi i w nogi. Obrażenia ciała były na tyle poważne, że 39-latek poniósł śmierć na miejscu.

- Nadmienić należy, iż oskarżony czynu tego dopuścił się mając ograniczoną w znacznym stopniu zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem (ograniczoną w znacznym stopniu poczytalność) z powodu zaburzeń osobowości u osoby uzależnionej od alkoholu, która to okoliczność może stanowić podstawę do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary - informuje Leszek Karp, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Jeśli sąd weźmie pod uwagę te okoliczności łagodzące, 64-latkowi grozić może 8 lat więzienia. Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa, kategorycznie zaprzeczając, aby to on dokonał zabójstwa syna. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.