Nowy Sącz. Dołącz do koła naukowego "GameDev" na WSB-NLU i weź udział w tworzeniu gry komputerowej o przygodach detektywa

Dołączając do koła, zyskujecie możliwość integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi grupami wiekowymi. To nie tylko okazja do zdobycia nowych przyjaciół, ale także do wymiany wiedzy i umiejętności. Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do Nas, skontaktuj się z nami poprzez Facebooka "Kółko naukowe GameDev" lub Instagram "kn_gamedev". Możecie również skontaktować się bezpośrednio z uczelnią i dowiedzieć się więcej o możliwości dołączenia do kółka naukowego "GameDev" na WSB-NLU. Nie przegapcie szansy na rozwijanie swoich umiejętności i zdobywanie praktycznego doświadczenia w dziedzinie projektowania gier komputerowych! Dołączcie do nas już dziś! - zachęcają studenci.