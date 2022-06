Nowy Sącz. Droższy pobyt w izbie wytrzeźwień. Ściągalność wciąż na bardzo niskim poziomie

Rok temu w maju radni Nowego Sącza zdecydowali podnieść opłatę za pobyt w Izbie Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu z 250 na 300 zł. W tym roku Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że maksymalna wysokość opłaty za dowiezienie do wytrzeźwienia może osiągnąć 343,54 zł. W związku z rosnącymi kosztami utrzymania izby (zarówno wzrost opłaty za media i wyższe wynagrodzenia personelu, w tym medycznego), jak i nowych zasad ustalania opłat i wydatków egzekucyjnych w administracji (opłata manipulacyjna pobierana jest od każdego wystawionego tytułu) prezydent Nowego Sącza zwrócił się do radnych o podniesienie opłaty do 340 zł.

- Przy okazji tej uchwały dyskutowaliśmy na temat funkcjonowania izby wytrzeźwień. Być może potrzebna jest zmiana regulaminu, bo niedługo będzie trzeba dołożyć do jej funkcjonowania milion złotych - wskazywał podczas sesji Artur Czernecki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza z klubu Prawa i Sprawiedliwości. - Musimy się zastanowić nad przyszłością izby wytrzeźwień, żeby nie służyła ona jako noclegownia dla stałych bywalców, którzy są niewypłacalni.