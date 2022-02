Nowy Sącz. Dwaj pijani mężczyźni awanturowali się w centrum Nowego Sącza. Okazało się, że jeden z nich jest poszukiwany przez sąd

Do zdarzenia doszło w późnych godzinach wieczornych 5 lutego. Po podjęciu interwencji policjanci ustalili, że awanturę wszczął 20-letni sądeczanin, który zabrał telefon 26-latka, a gdy ten zażądał zwrotu, zaczął go uderzać i kopać.

- Podczas przeszukania odzieży młodszego z mężczyzn policjanci znaleźli skradziony telefon. Obydwaj sądeczanie zostali zatrzymani i przewiezieni do komendy- relacjonuje kom. Justyna Basiaga, oficer prasowy KMP w Nowym Sączu

Po wylegitymowaniu okazało się jednak, że poszkodowany w tym zdarzeniu to osoba poszukiwana przez Sąd Rejonowy w Chorzowie w celu odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności za oszustwo. Obaj mężczyźni byli pijani - mieli w organizmie po blisko 2 promile alkoholu.

- 20-latek usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej tzw. mniejszej wagi, za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Z kolei 26-latek został przewieziony do zakładu karnego w Nowym Sączu, gdzie spędzi najbliższe 10 miesięcy z uwagi na wcześniej popełnione oszustwo - dodaje Basiaga.