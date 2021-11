Nowy Sącz. "Foodsharing" robi w sieci furorę. Sądeczanie oddają nadmiar jedzenia, by nie lądowało w koszu. Grupa rośnie w siłę Joanna Mrozek

Ludzie kupują za dużo, część jedzenia ląduje w koszu, grupa Foodsharing Nowy Sącz chce temu zapobiec. pixabay.com/zdjęcie ilustracyjne

Społeczność foodsharing Nowy Sącz szybko się powiększa. Krystian Goliński, jeden z inicjatorów akcji zwraca uwagę na to ile ton jedzenia ląduje w koszu. "Ludzie kupują często za dużo, a my nie chcemy żeby nadmiar był wyrzucany"- deklaruje Goliński. Inicjator chce do akcji przekonać także sklepy, piekarnie czy restauratorów.