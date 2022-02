Nowy Sącz. Hiszpańskie inspiracje w Domu Gotyckim. Spotkanie ze sztuką Janusza Matuszewskiego [ZDJĘCIA]

- Kilka dni temu dowiedziałem się, że pan profesor zawsze pragnął tego miejsca. To dla nas wielkie wyróżnienie. Wystawa nasycona jest inspiracjami malarstwa hiszpańskiego, można tu wymienić np. Caravaggia. Ta inspiracja jest wyjątkowa, związana z tematami chrystologicznymi, z męką, pasją Chrystusa. Mierzymy się z pana wizją sztuki barokowej. To niezwykła wystawa, serdecznie zapraszam do podziwiania dzieł profesora Janusza Matuszewskiego - mówił w trakcie wernisażu dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Robert Ślusarek.