Nowy Sącz i Limanowa. Te dziewczyny będą ubiegać się o koronę Miss Małopolski. Kandydatki z Ziemi Sądeckiej i Limanowskiej [ZDJĘCIA]

O tytuł Miss Województwa Małopolskiego ubiega się 147 kandydatek z roczniak 1994-2003, natomiast o tytuł Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego ubiegaj się 58 kandydatek z rocznika 2004-2008.

Do czerwcowego finału awansuję 30-40 kandydatek do tytuły Miss Woj. Małopolskiego oraz 15-20 pretendentek do tytułu najpiękniejszej nastoletniej Małopolanki.

Zgłoszenia przyjmowane były do 13 lutego 2022 roku, a 26 i 27 lutego odbyła się sesja zdjęciowa. Obowiązkowym strojem była biała koszulka, jasne jeansy i szpilki.

Zdjęcia kandydatek udostępnione zostały na profilu konkursu w mediach społecznościowych. Kolejny etap konkursu odbędzie się 19 marca w Krakowie.