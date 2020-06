Nowy Sącz. Jaki jest stan wody w sądeckich rzekach i potoku Łubinka? Czy są powody do niepokoju?

Nocny pościg w Wojnarowej. Kierowca był pijany

Do zdarzenia doszło w nocy 20 czerwca w miejscowości Wojnarowa w gminie Korzenna. 36-letni mężczyzna trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami po rozbiciu volkswagena polo w przydrożnym rowie. Miał 1,5 promila alkoholu we krwi.