Nowy Sącz. Już po raz dziesiąty w Wyższej Szkole Biznesu ruszy Potęga Informatyki

Od 30 listopada do 2 grudnia potrwa Potęga Informatyki, widowisko multimedialne, w którym świat realny połączy się z wirtualnym. Jak zapewniają organizatorzy, „na oczach widzów informatyka zdominuje rzeczywistość. Każdy uczestnik wydarzenia stanie się częścią wirtualnego świata, jego integralnym elementem. Przy pomocy doskonałej muzyki, robotów, animacji, filmów, laserów i efektów świetlnych prelegenci odkrywać będą możliwości nowych narzędzi informatycznych oraz pokażą nowoczesne urządzenia - a wszystko po to, by każdy uczestnik poczuł Potęgę Informatyki!”

Uczestnictwo w widowisku jest bezpłatne – wymaga tylko rejestracji na stronie organizatora (https://pi.clouda.edu.pl/).

Tematyka Potęgi Informatyki: