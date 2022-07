Nowy Sącz. Kiermasz Staroci przyciągnął do Miasteczka Galicyjskiego tłumy. Zobacz zdjęcia Alicja Fałek

Kiermasz Staroci przyciągnął w niedzielę, 24 lipca, do Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu tłumy. Wystawcy do godz. 16 prezentują to, co ze sobą przywieźli. Są stare meble, obrazy, porcelana, szkło, biżuteria, broń, książki i mnóstwo bibelotów. To wszystko można oglądać ale też kupić. Kiermasz Staroci to też doskonała okazja na znalezienie niepowtarzalnych eksponatów za przysłowiowe grosze.