Nowy Sącz. Kolejne muzyczne wcielenie sądeckiej wokalistki. Natalia Szczypuła w nowej piosence ze swoimi siostrami [ZDJĘCIA]

Po bardzo udanym występie w programie The Voice of Poland, gdzie Natalii udało się dotrzeć do finału, artystka nie zwalnia tempa.

W październiku pojawiła się jej autorska piosenka „Lukier”, do której powstał teledysk. Utwór bardzo przypadł do gustu słuchaczom. Pod filmem pojawiło się mnóstwo polubień i pochlebnych komentarzy na temat piosenki.

Kilka dni temu na kanale YouTube Natalii opublikowany został kolejny utwór. Wokalnie ubogaciły go również siostry wokalistki- Estera i Zuzanna. Wystąpiły również w teledysku, na którym wyglądają niemal identycznie.