Nowy Sącz. Kości średniowiecznego psa mogą namieszać w historii miasta. Archeolodzy znaleźli ślady drewnianej osady pod sądeckim zamkiem

Zamek Królewski w Nowym Sączu wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku to jedna z wizytówek miasta, ale czy turystyczna atrakcja? W przeszłości zamek posiadał dwie baszty narożne, wieżę, budynek mieszkalny i przedzamcze. Niestety w 1945 roku wysadzili go partyzanci pod dowództwem Tadeusza Dymela, bo w twierdzy znajdował się skład z niemiecką amunicją. Dziś z dawnej budowli zachowały się resztki murów obwodowych oraz zrekonstruowana Baszta Kowalska. Obecnie na terenie ruin zamku znajduje się park miejski z siłownią pod chmurką, a pod Basztą kwiatowy zegar i do niedawna figura sikającego rycerzyka.

W 2019 roku powrócił pomysł (wcześniej kilka razy dyskutowano na ten temat podczas rożnych kampanii wyborczych) odbudowania zamku. Miasto dysponuje dokładnym schematem budowli z 1777 roku. Stąd już w 2020 roku przy ruinach zamku królewskiego w Nowym Sączu ruszyły prace archeologiczne. Są wymogiem konserwatora zabytków koniecznym do tego, aby przystąpić do prac związanych z odbudową zamku.