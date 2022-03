Nowy Sącz. „Kraków Kruków”. Kolekcja Bożeny i Ryszarda Kruków w Muzeum Okręgowym [ZDJĘCIA]

Johann Wolfgang von Goethe mawiał, że „kolekcjonerzy to ludzie szczęśliwi”. Tacy są na pewno Bożena i Ryszard Krukowie.

- To właściciele tej zacnej kolekcji krakowskich widoków, pamiątek, i tego wszystkiego, co kojarzy się z Krakowem. Wystawa wpisuje się w 765. rocznicę lokacji naszego pięknego Krakowa, bliskiego Nowemu Sączowi – mówił podczas otwarcia dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Robert Ślusarek. Nawiązał do hasła zaczerpniętego z grafiki Mattheusa Meriana z 1619 roku, ukazującej panoramę Krakowa od północnego zachodu, a mianowicie: „Kraków, miasto całej Polski najludniejsze i najświetniejsze, wyróżniające się królewskim zamkiem i akademią”.

- To kwintesencja dewizy mówiącej, że Kraków to najwspanialsze z miast Polski. Wszystko, co możemy zobaczyć na wystawie jest związane z tym miastem – dodał.