W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Krakowskie Pogotowie Ratunkowe zakupi 50 nowych ambulansów. Każda karetka warta jest ponad 600 tys. zł, a sześć z nich trafi do Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego oraz szpitali w Krynicy-Zdroju i Limanowej.

Pakiet medyczny Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to 120 mln zł, które przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i usług niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2. Z tych środków zakupionych zostanie 50 nowych karetek. Taką decyzję podjął Komitet Sterujący ds. Koordynacji Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia pod przewodnictwem marszałka małopolski Witolda Kozłowskiego.Zamówienie zbiorcze złożyło Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, które zgodnie z decyzją Komitetu, rozdysponuje ambulanse do pozostałych jednostek medycznych. Na wyposażeniu krakowskiego pogotowia zostanie 19 pojazdów, a 31 zostanie przekazanych na podstawie umowy cesji innym jednostkom zdrowia. Po dwie karetki trafią do Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego oraz szpitali w Krynicy-Zdroju i Limanowej.- Pierwsze dwa pojazdy wyjadą już 15 maja, docierając do Szpitali Uniwersyteckiego i im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Kolejne będą gotowe w czerwcu, lipcu, sierpniu i we wrześniu. Podjęliśmy decyzję, by karetki były w każdym miejscu, gdzie są zespoły ratowników - wyjaśnił wicemarszałek małopolski Łukasz Smółka.Karetki będą w pełni wyposażone w sprzęt medyczny i informatyczny, a także w urządzenia do dezynfekcji. Wartość jednego samochodu to ponad 600 tys. zł. Zamówienie realizuje Auto-Form Sosnowiec – firma, która od 40 lat dostarcza pojazdy sanitarne w Polsce, Europie i na całym świecie. Dla Małopolski przygotuje 42 ambulanse na bazie Mercedesa Benza, a osiem na podstawie Volkswagena.- Dwie karetki będą miały napęd na cztery koła, szczególnie przydatny w warunkach górskich - zaznacza Wojciech Szyja, dyrektor techniczny Auto-Form.Oprócz karetek do 45 szpitali i jednostek zdrowia z Małopolski w ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej trafi także m.in. sprzęt medyczny, środki ochrony osobistej, urządzenia i środki do dezynfekcji, aparatura do wyposażenie laboratoriów czy testy na badania w kierunku SARS-COV-2.