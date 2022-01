Nowy Sącz/ Limanowa. Kolędowanie - tradycja, której nie straszna pandemia. Wizyty duszpasterskie i kolędowanie będą wyglądać jednak inaczej Klaudia Kulak

Kolędowanie to jedna z najstarszych tradycji Świąt Bożego Narodzenia, która wciąż jest kultywowana. Wielu z nas kojarzy się z kolędnikami, którzy odwiedzają nasze domy z kolorową gwiazdą betlejemską lub turoniem często przebrani za Heroda, anioła lub diabła. Do okolicznych domów se śpiewem i muzyką często udają się młodzi ludzie. Są to zarówno kolędnicy misyjni jak i muzycy ludowi, którzy w ten sposób kontynuują tradycje muzyczne swoich rodzin. Po kolędzie wiernych odwiedzają również księża. Ta tradycja również podtrzymywana była przez wiele lat i po raz pierwszy przerwana została w ubiegłym roku. Było to związane z pandemią. W 2022 roku świąteczne wizyty duszpasterzy się odbędą, ale obowiązywać będą inne zasady niż we wcześniejszych latach.