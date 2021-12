Nowy Sącz. Lodowisko na Starej Sandecji otwarte. Pogoda dopisuje [ZDJĘCIA]

Lodowisko na plac Starej Sandecji przeniosło się w 2017 roku. Wcześniej ślizgawka funkcjonowała na płycie sądeckiego rynku. Lodowisko przy Alejach Wolności est sztucznie chłodzone, oświetlone i ma powierzchnię 600 metrów kwadratowych.

W tym roku będzie można korzystać z niego od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 21:00, a w weekend od: 10:00 do 21:00. W godzinach pomiędzy 14:00 – 15:00 przewidziana jest przerwa na pielęgnacje tafli lodowiska.

Wejście możliwe jest o pełnych godzinach zegarowych na 45 minut. Do wypożyczenia łyżew konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości obsłudze lodowiska

Cennik