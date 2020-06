Nowy Sącz. Ludomir Handzel dziękuje nauczycielom za wsparcie maturzystów. Kto zasługuje na wyróżnienie?

Sądeccy nauczyciele,w czasie przerwy w nauce spowodowanej epidemią koronawirusa, zaangażowali się w projekt pod nazwą "Korki od prezydenta". Przez ponad dwa miesiące nagrywali dla uczniów lekcje online, które były następnie publikowane za pośrednictwem lokalnych mediów. - Myślę, że przyczynicie się państwo do sukcesu tegorocznych maturzystów - dziękował pedagogom prezydent Ludomir Handzel. Poniżej lista nauczycieli, którym należą się szczególne podziękowania. Zapraszamy do obejrzenia filmu i galerii z wydarzenia. - W szczególny sposób witam grono nauczycielskie, które w szczególny sposób w czasach epidemii wspierało sądecką edukację i młodzież – powiedział prezydent Ludomir Handzel. – Zdecydowaliście się Państwo na prowadzenie zdalnego nauczania w ramach „Korków od Prezydenta”, które były szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem sądeckich mediów. Niedługo egzaminy maturalne i myślę, że dołożyli Państwo swoją cegiełkę do sukcesu naszych maturzystów.