Nowy Sącz. Margaret, Smolasty, Czesław Mozil i Farben Lehre. Tak muzycznego weekendu nie było dawno Redakcja Nowy Sącz

Od piątku do niedzieli (10-12 czerwca) czeka nas moc nie tylko muzycznych atrakcji w Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim. Będą koncerty: od popu, przez rap do punk rocka (m.in. Margaret, Smolasty, Czesław Mozil czy Farben Lehre), wydarzenia kulturalne, sportowe, a nawet pikniki dla całych rodzin. Zobaczcie w galerii zdjęć, co czeka mieszkańców Nowego Sącza i Sądecczyzny.