Nowy Sącz. Maskotki „Lwa Ratownika” trafią do najmłodszych poszkodowanych w wypadkach drogowych

Przedstawiciele Fundacji „Bezpiecznie do Celu” po raz kolejny przekazali do Wydziału Ruchu Drogowego „maskotki pierwszej pomocy psychologicznej” dla najmłodszych dzieci poszkodowanych w zdarzeniach drogowych. Jest to kontynuacja projektu pod hasłem „Tygrysek Twój Ratownik”.

- Udział w wypadku czy nawet kolizji drogowej może stanowić traumatyczne przeżycie i narażać ich uczestników na duży stres. O ile większość dorosłych jest w stanie zapanować nad emocjami, dla najmłodszych tego typu przeżycia mogą być ogromnym problemem. Uporać się ze stresem małym uczestnikom wypadków i kolizji będą pomagały teraz sympatyczne pluszowe lwy. Maskotki będą podróżować w radiowozach sądeckiej Policji, które zajmują się obsługą zdarzeń drogowych, by w razie potrzeby mogły szybko trafić do najmłodszych poszkodowanych - informuje Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.