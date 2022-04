Nowy Sącz. Matura 2022 za pasem. Jakie wyniki z egzaminów osiągnęły sądeckie szkoły średnie w 2021 roku?

Matura, zwana też egzaminem dojrzałości, jest wydarzeniem bardzo stresującym dla wielu uczniów. Już w przyszłą środę (4 maja) maturzyści w całej Polsce zmierzą się z egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Kolejno 5 (czwartek) i 6 (piątek) maja odbędą się egzaminy z matematyki i języka obcego - również na poziomie podstawowym.

W roku 2022 matury w pierwszym terminie potrwają do 23 maja. Egzaminy poprawkowe odbędą się od 1 do 15 czerwca. Poza przedmiotami podstawowymi, z którego wynik musi osiągnąć co najmniej 30%, każdy uczeń zobowiązany jest napisać co najmniej jeden egzamin na poziomie rozszerzonym - wynik tego egzaminu nie ma określonej dolnej granicy.

W roku poprzednim zdawalność matur w Nowym Sączu wyniosła 79%. Aż 9 sądeckich szkół osiągnęło wynik na poziomie ponad 90%. Były to: