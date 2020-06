Nowy Sącz. Matura z języka polskiego poszła gładko. Sądeccy licealiście wychodzili z uśmiechem na twarzy [ZDJĘCIA]

Jednym z tematów, z jakim musieli zmierzyć się uczniowie szkół średnich wymagał znajomości lektury ,,Wesele" Stanisława Wyspiańskiego, trzeba było opisać jak wpływają elementy fantastyczne na przesłanie dzieła.

-Nie było nic czego bym się nie spodziewał, myślę że poszło mi całkiem dobrze-mówi Kamil, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu.

Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu mogli wejść do szkoły dwom wejściami. Tak też opuszczali budynek. Ze względów bezpieczeństwa nie mogli zgromadzać się na terenie szkoły. Wszystkie pomieszczenia były dezynfekowane, szkoły zadbały o to, aby matury przebiegły bezpiecznie i bez zakłóceń. W salach zachowano bezpieczną odległość, a do toalety maturzyści mogli