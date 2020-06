Nowy Sącz. Miejskie place zabaw zamknięte na głucho. Kiedy będą otwarte?

Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji Przestrzennej zarządza 38 placami zabaw ( w tym Małopolskim Parkiem Rekreacji Przestrzennej) oraz 12 siłowniami "pod chmurką".

- Gdybyśmy mieli stosować bardzo ogólne zalecenia jakie sformułowały władze centralne na tym etapie odmrażania gospodarki musielibyśmy zaangażować około pięćdziesięciu ludzi do dezynfekcji tych obiektów - mówi.

Rojna podkreśla, że dezynfekcja urządzeń na placach zabaw jest praktycznie niewykonalna.

- Po każdorazowym użyciu huśtawki czy zjeżdżalni należałoby dokładnie zdezynfekować urządzenie. Oznacza to obecność w tym miejscu co najmniej jednego pracownika, to przez cały czas, kiedy dane miejsce jest otwarte - mówi.

Dyrektor MOSIR podkreśla, że najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego władze miasta wstrzymały się na razie z otwarciem placów zabaw i siłowni "pod chmurką". Wyjątek stanowi sądecki pumptruck, ale w tym przypadku otwarto jedynie sam tor do jazdy na rowerze.