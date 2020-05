Nowy Sącz. Mieszkańcy ul. Grunwaldzkiej będą mieli nowy chodnik i przejście dla pieszych. [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy ul. Grunwaldzkiej doczekają się nowego chodnika oraz przejścia dla pieszych. - To reakcja na liczne prośby od mieszkańców tej części miasta oraz od rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Kraina Marzeń - wyjaśnia prezydent Ludomir Handzel. Wykonano już krawężniki i obrzeża. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z inwestycji.