Nowy Sącz. Mieszkańcy zorganizowali protest przeciwko budowie spalarni. Przygotowali transparenty i nie zamierzają odpuścić [ZDJĘCIA]

Jeśli spalarnia śmieci, to nie w samym środku ich osiedla. To stanowisko, którego od początku trzymają się mieszkańcy osiedla Nawojowska sprzeciwiający się zlokalizowaniu instalacji do termicznego przetwarzania odpadów przy ul. 29 Listopada.

Mimo, iż odbyło się już kilka spotkań konsultacyjnych, a nawet zorganizowano podzieloną na dwie części sesję naukowo - obywatelską, mieszkańcy nie wydają się być przekonani. Jasno mówią o swoich obawach - wzmożonym ruchu samochodów ciężarowych, korkach, oraz emisji szkodliwych substancji do atmosfery.