Nowy Sącz. Na Kamienicą powstało miejsce do grillowania dla mieszkańców.To oni wybrali ten projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego [ZDJĘCIA] Joanna Mrozek

Mieszkańcy Nowego Sącza mogą już korzystać z miejsca do grillowania na rzeką Kamienicą w pobliżu Skałek. Powstały tam dwie zadaszone wiaty ze stolikami i ławeczkami, palenisko i atrakcje dla dzieci. Obiekt jest wyposażony w kamery, by zapobiec aktom wandalizmu. To zwycięski projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza 2020, który zyskał aprobatę nowosądeczan.