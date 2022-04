Nowy Sącz. Na płycie rynku pod ratuszem stanęła wielkanocna palma. Czeka też Jarmark Wielkanocny [ZDJĘCIA]

Jak informuje Urząd Miasta Nowego Sącza, „palmę wykonano z jednolitej kłody jodłowej o długości całkowitej 25 m, z czego dwa metry zagłębione są w podłożu płyty Rynku. Palma mierzy 23 metry wysokości i waży ok. 1,5 tony. Udekorowana została zgodnie z wzornictwem ludowym. Do jej wykonania zużyto ok. 320 kg wikliny, drut, gwoździe, pręty stalowe itp. Palmę zdobią kolorowe kwiaty w ilości ok. 4-5 tys. sztuk, wstążki o łącznej długości ok. 400 m, ponadto bazie wierzby, gałęzie sosny, bukszpanu i jałowca. Prace przy tworzeniu palmy trwały prawie 2 tygodnie. Zaangażowanych było 6-8 pracowników. Transport palmy do Rynku odbył się na specjalnie przygotowanej platformie, a montaż palmy na płycie Rynku odbył się przy użyciu dźwigu i podnośnika hydraulicznego”.