Nowy Sącz. Na Skałkach powstało grillowisko. Nieutwardzony dojazd uniemożliwia jednak dotarcie do niego mieszkańcom [ZDJĘCIA] Klaudia Kulak

Decyzją mieszkańców miasta nad Kamienicą - w pobliżu popularnych Skałek - powstało miejsce do grillowania. Dwie wiaty, ławeczki i stoliki, a także specjalnie wyznaczone paleniska oddane zostały do użytku w lutym bieżącego roku. Niestety, choć infrastruktura tego miejsca prezentuje się bardzo estetycznie, to dostanie się do niego jest bardzo trudne. Teren wokół nie został utwardzony, co praktycznie uniemożliwia dotarcie tam pieszym czy rowerzystom.