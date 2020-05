W trakcie rutynowego patrolu sądeccy policjanci zwrócili uwagę na dwójkę młodych ludzi, którzy nie mieli zasłoniętych ust i nosa. Ponieważ na widok radiowozu zaczęli się nerwowo zachowywać, policja przeprowadziła kontrolę osobistą. Szybko okazało się, że powodem nerwowości dwójki przechodniów były narkotyki, a konkretnie marihuana i amfetamina.

Podkom. Iwona Grzebyk - Dulak z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, przybliża szczegóły zdarzenia.- Do wspomnianej kontroli doszło 1 maja na ul. Nawojowskiej - mówi.Policjanci zauważyli dwie osoby, które nie zastosowały się do obowiązku zasłaniania ust i nosa. IPodczas kontroli osobistej okazało się, że była to marihuana i nieznaczne ilości amfetaminy. Dziewczyna została ukarana mandatem karnym za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za używanie wulgaryzmów w miejscu publicznym. Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu w tym zakresie, zatem wobec niego skierowano wniosek o ukaranie do sądu.- Ponadto, po przewiezieniu do komendy usłyszał zarzut posiadania narkotyków - dodaje sądecka policjantka.Z uwagi na ilość narkotyków, zakwalifikowano ich posiadanie jako czyn mniejszej wagi. Grozi za niego grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.