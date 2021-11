Nowy Sącz. Odnowione figury wracają do sądeckiej bazyliki. To kolejny etap remontu świątyni [ZDJĘCIA] Klaudia Kulak

Trwający już od ponad roku remont sądeckiej fary wchodzi w kolejny etap. Wewnątrz kościoła już wcześniej wymalowane zostały ściany, poddany został konserwacji fresk w prezbiterium oraz pod chórem, a teraz do świątyni wracają figury z ołtarza głównego. Matka Boża, święty Jan Ewangelista, święta Małgorzata, święty Stanisław, święty Wojciech i anioł wróciły na swoje miejsce. Pozostałe odrestaurowane figury do połowy grudnia będą na ekspozycji w Domu Gotyckim, a potem również wrócą do bazyliki. Na dwóch fragmentach ołtarza użyto również koloru morskiego, jakim jest pokryty ołtarz pod ceglaną warstwą.